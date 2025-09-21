مرضى يناشدون "الصحة" مراجعة شرط الجنس والسن والقرابة في أوامر الإركاب

وجّه عدد من المرضى مناشدة إلى وزارة الصحة لمراجعة اشتراطات أوامر الإركاب، مؤكدين أن الشروط الحالية تعيق سفرهم لحضور مواعيدهم الطبية، وتضاعف من معاناتهم الصحية والمالية.
وأوضح المرضى لـ"سبق" أن اشتراط وجود مرافق واحد للبالغين لا يُشكّل إشكالية كبيرة، لكن تقييد عمر المرافق بـ18 عامًا فأكثر يحرم بعض المرضى من الاستعانة بالأقرب أو الأنسب لهم إذا كان أصغر سنًا.
وأضافوا أن الأمر يصبح أكثر صعوبة بالنسبة للأطفال المرضى، حيث يشترط النظام وجود مرافقين اثنين من جنسين مختلفين، وهو ما يتعذر في حالات كثيرة، مثل اليُتم أو انفصال الوالدين أو غياب أحدهما للعمل، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل المواعيد أو تكبّد تكاليف إضافية.
وأشاروا إلى أن شرط صلة القرابة يمثل عقبة أخرى، إذ قد يتوفر مرافق مناسب من خارج نطاق الأسرة، لكن النظام يمنع ذلك.
وطالب المرضى وزارة الصحة بمراجعة هذه القيود المتعلقة بالسن والجنس والقرابة، والسماح باختيار المرافق الأنسب وفق ظروف كل أسرة، بما يضمن استمرار العلاج وتخفيف معاناة المرضى كبارًا وصغارًا.