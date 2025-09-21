مرضى يناشدون "الصحة" مراجعة شرط الجنس والسن والقرابة في أوامر الإركاب

وأضافوا أن الأمر يصبح أكثر صعوبة بالنسبة للأطفال المرضى، حيث يشترط النظام وجود مرافقين اثنين من جنسين مختلفين، وهو ما يتعذر في حالات كثيرة، مثل اليُتم أو انفصال الوالدين أو غياب أحدهما للعمل، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل المواعيد أو تكبّد تكاليف إضافية.