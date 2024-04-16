رأس المال المصدر والمدفوع ونسبة الشركاء.."التجارة" توضح شروط تأسيس الشركات

كشفت وزارة التجارة عن الشروط الواجب توافرها لتأسيس الشركات.
وأوضحت التجارة أن الشرط الأول لتأسيس الشركة هو ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وفي حال كان قاصرًا يتم إرفاق صك الولاية "إذا كان الولي غير الأب".
واشترطت الوزارة أيضًا ألا يكون الشركاء في تأسيس الشركة موظفين حكوميين، وفي حال كان أحدهم شريكًا اعتباريًا "غير طبيعي" يجب أن يكون السجل التجاري غير مشطوب وغير منتهي، وإذا كان هناك شريك أجنبي يجب أن تتوفر رخصة استثمار صادرة من وزارة الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة كانت صفة الشركة مهنية يتم التحقق من توافر رخصة مهنية سارية، وألا تقل نسبة الشريك السعودي عن 25%، من رأس مال الشركة المهنية في حال كانت الشراكة مختلطة، ولا تقل نسبة الشركاء المختلطين عن 70%.
أما في حال كانت الشركة مساهمة اشترطت التجارة ألا يقل رأس المال المصدر عن 500 ألف ريال، ولا يقل رأس المال المدفوع عن الربع، فيما لا توجد شروط على رأس المال إذا كانت الشركة مساهمة مبسطة.