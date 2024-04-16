رأس المال المصدر والمدفوع ونسبة الشركاء.."التجارة" توضح شروط تأسيس الشركات

واشترطت الوزارة أيضًا ألا يكون الشركاء في تأسيس الشركة موظفين حكوميين، وفي حال كان أحدهم شريكًا اعتباريًا "غير طبيعي" يجب أن يكون السجل التجاري غير مشطوب وغير منتهي، وإذا كان هناك شريك أجنبي يجب أن تتوفر رخصة استثمار صادرة من وزارة الاستثمار.