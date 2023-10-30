زيارة تعريفية لأبناء «كهاتين» إلى متحف قلعة البن بالمدينة المنوّرة

من جانب آخر، أكّد مدير الفرع المكلّف الأستاذ محمد آل مانع؛ أن هذه الرحلات التعريفية سيكون لها الأثر الكبير في تكوين شخصية الأطفال، حيث تكسبهم سلوكيات حسنة؛ كتنمية العلاقات الاجتماعية، وتنمية قدراتهم واستقلالهم.