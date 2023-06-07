حالة نادرة.. "ولادة الدمام" تنجح في استئصال ورم داخل تفرعات القصبة الهوائية لطفلة رضيعة

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام الأسبوع الماضي في استئصال ورم بتفرعات القصبة الهوائية لإنقاذ طفلة رضيعة في عملية نوعية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي يمتلكها المستشفى.
وأكدت إدارة المستشفى أنه تم الأسبوع الماضي معاينة طفلة تبلغ من العمر 13 شهرًا تعاني من صعوبة بالتنفس في عيادة (مناظير) الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال.
وأضافت أنه تم تشخيصها بوجود ورم حليمي بالحنجرة و(تفرعات القصبة الهوائية)، مما يشكل خطورة عالية بانسداد مجرى التنفس والاختناق، وبعد مناقشة الحالة مع قسم التخدير للاستعداد والتحضير لتفادي المخاطر المحتملة تم إجراء العملية الجراحية لاستئصال الورم بالمنظار.
وأوضحت إدارة المستشفى أن هذه الحالة (ورم بتفرعات القصبة الهوائية) تعد من الحالات الخطيرة والنادرة جدًا، وهي الأولى من نوعها في مستشفيات المنطقة، إلا أن توفّر أحدث أجهزة جراحات مجرى التنفس للأطفال أسهم ولله الحمد في إجراء العملية بالمنظار بنجاح.
وأشارت إلى أن الطفلة خرجت من المستشفى بصحة جيدة دون حدوث أي مضاعفات، مشيرةً إلى أن الورم ناتج عن إصابة بالفيروس الحليمي HPV وهو من الأمراض النادرة جدًا، حيث يصيب أقل من 1 لكل مليون طفل، ويظهر على شكل أورام في الحنجرة ومجرى التنفس لدى الأطفال، وكإجراء وقائي تم العام الماضي تدشين حملة وطنية على مستوى المملكة لتحصين المجتمع بالتحصين بلقاح الفيروس الحليمي.