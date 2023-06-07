حالة نادرة.. "ولادة الدمام" تنجح في استئصال ورم داخل تفرعات القصبة الهوائية لطفلة رضيعة

وأشارت إلى أن الطفلة خرجت من المستشفى بصحة جيدة دون حدوث أي مضاعفات، مشيرةً إلى أن الورم ناتج عن إصابة بالفيروس الحليمي HPV وهو من الأمراض النادرة جدًا، حيث يصيب أقل من 1 لكل مليون طفل، ويظهر على شكل أورام في الحنجرة ومجرى التنفس لدى الأطفال، وكإجراء وقائي تم العام الماضي تدشين حملة وطنية على مستوى المملكة لتحصين المجتمع بالتحصين بلقاح الفيروس الحليمي.