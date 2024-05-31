شاهد.. حفل جامعة الملك خالد لـ"أطباء امتياز الأسنان" وتدشين منصة التدريب السريري

بدوره، رحب رئيس لجنة تدريب أطباء الامتياز بالكلية الدكتور سعيد بن عبدالله آل عارم بالضيوف، مستعرضًا فترة تدريب أطباء الامتياز بالكلية ومواءمة برامجها وأهدافها مع استراتيجية جامعة الملك خالد 2030 ورؤيتها "جامعة رائدة عالميًّا في بناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن برنامج تدريب أطباء وطبيبات الامتياز هو عبارة عن فترة 12 شهرًا من التدريب تهدف إلى تحسين معرفة ومهارات المتدرب في تخصص طب الأسنان العام، ويقوم بإعداد المتدربين لتقديم الرعاية ذات الجودة العالية مع التوجيه المطلوب من التخصصات ذات الصلة وإعدادهم للاندماج في سوق العمل ويتم من خلاله مشاركة المتدربين في المشاريع البحثية لإظهار أفكارهم المبتكرة وتطوير قدراتهم في الكتابة العلمية.