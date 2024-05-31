شاهد.. حفل جامعة الملك خالد لـ"أطباء امتياز الأسنان" وتدشين منصة التدريب السريري

شهد رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أمس الخميس، فعالية "يوم البحث العلمي السابع عشر لأطباء وطبيبات الامتياز ولقاء الخريجين الثالث" التي نظمتها كلية طب الأسنان، وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وفي مستهل الفعالية استعرض رئيس الجامعة المكلف والحضور وضيوف الحفل من داخل وخارج الجامعة الملصقات البحثية والبالغ عددها 40 ملصقًا بحثيًّا والتي تناولت أبحاث أطباء وطبيبات الامتياز بكلية طب الأسنان للعام 2023م.
كما دشن "بن دعجم"، خلال اللقاء، المنصة الرقمية "التدريب السريري" لبرنامج تدريب أطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بالجامعة، والتي تهدف إلى استقطاب أطباء الأسنان من داخل وخارج المملكة لتجويد خبراتهم السريرية، ومواكبة التطور والتحول الرقمي الذي تشهده الجامعة.
من جهته، هنّأ عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني، في كلمته التي ألقاها، الخريجين والخريجات وأطباء وطبيبات الامتياز الذين أكملوا فترة برنامج تدريب أطباء الامتياز بالكلية، مقدمًا شكره إلى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، ولوزير التعليم، ورئيس الجامعة لرعايته الحفل وحضوره، ولوكلاء الجامعة وإداراتها المختلفة وكل من ساهم ويساهم في نهضة الكلية والجامعة وتطورها.
ولفت "القرني" إلى أن الكلية تعمل بكل طاقتها لتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة والكلية وفق رؤية 2030 المباركة، فيما يحقق مستهدفات التعليم والتعلم والبحث العلمي والاستدامة وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.
بدوره، رحب رئيس لجنة تدريب أطباء الامتياز بالكلية الدكتور سعيد بن عبدالله آل عارم بالضيوف، مستعرضًا فترة تدريب أطباء الامتياز بالكلية ومواءمة برامجها وأهدافها مع استراتيجية جامعة الملك خالد 2030 ورؤيتها "جامعة رائدة عالميًّا في بناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن برنامج تدريب أطباء وطبيبات الامتياز هو عبارة عن فترة 12 شهرًا من التدريب تهدف إلى تحسين معرفة ومهارات المتدرب في تخصص طب الأسنان العام، ويقوم بإعداد المتدربين لتقديم الرعاية ذات الجودة العالية مع التوجيه المطلوب من التخصصات ذات الصلة وإعدادهم للاندماج في سوق العمل ويتم من خلاله مشاركة المتدربين في المشاريع البحثية لإظهار أفكارهم المبتكرة وتطوير قدراتهم في الكتابة العلمية.
وفي ختام الفعالية، كرم رئيس الجامعة المكلف المحكمين المشاركين في تحكيم الأبحاث من داخل وخارج الجامعة وتم تكريم الفائزين بأفضل ملصقات علمية وأبحاث من أطباء وطبيبات الامتياز بالكلية.
يُشار إلى أن كلية طب الأسنان تسعى إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات بصفة مستمرة لدعم الحراك العلمي والتعليمي لمنسوبي ومنسوبات الكلية بكافة التخصصات، والعمل على تجويد مخرجاتها بشكل مستمر في ظل ما تحظى به الجامعة والكلية من دعم ورعاية.