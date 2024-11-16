6 متورّطين في الجريمة المُخلة بالشرف و1401 حاولوا عبور الحدود.. حصيلة جديدة لحملات "ضبط المخالفين"

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 05 /05/ 1446هـ؛ الموافق 07 /11/ 2024م إلى 11 /05/ 1446هـ؛ الموافق 13 /11/ 2024م، عن ضبط (20124) مخالفًا، منهم (11607) مخالفين لنظام الإقامة، و(5285) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و (3232) مخالفًا لنظام العمل.