بدأ العمل به قبل عامين.. الانهيارات الصخرية تُعيق اكتمال تحويل طريق قنونا

تسبّبت الانهيارات الصخرية في إعاقة اكتمال مشروع تحويل طريق وادي قنونا وتوقف العمل به لأجل غير مسمى.
وكان العمل قد بدأ قبل عامين في شق الجبل الموازي لطريق القنفذة - عسير ليحل محل المزلقانات الحالية بوادي قنونا بعدما أصبحت تهدد حياة سالكي ذات الطريق، وسبق أن تسبّبت في غرق عددٍ من الأشخاص وإتلاف عشرات المركبات خلال السنوات الماضية.
وجاء اعتماد تحويل الطريق لتغيير مساره عن مجرى السيل الذي سرعان ما يطمر تلك المزلقانات ويسقط المركبات إلا أنه تعثر قبل اكتماله بسبب انهيارات الصخور المتحركة بكميات كبيرة؛ ما جعل العمل دون إنجاز منذ فترة.
وطالب الأهالي وزارة النقل بسرعة استكماله؛ كونه يعد طريقاً دولياً، ويشهد كثافة مرورية على مدار الساعة.