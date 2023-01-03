بدأ العمل به قبل عامين.. الانهيارات الصخرية تُعيق اكتمال تحويل طريق قنونا

وكان العمل قد بدأ قبل عامين في شق الجبل الموازي لطريق القنفذة - عسير ليحل محل المزلقانات الحالية بوادي قنونا بعدما أصبحت تهدد حياة سالكي ذات الطريق، وسبق أن تسبّبت في غرق عددٍ من الأشخاص وإتلاف عشرات المركبات خلال السنوات الماضية.