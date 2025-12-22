مدينة القدية تكشف تفاصيل الوصول والتذاكر والسكن استعدادًا لافتتاح متنزه Six Flags

في إطار استعداداتها لاستقبال الزوار، كشفت مدينة القدية – أول مدينة في العالم صُممت للعب – عن منظومة متكاملة تتيح الوصول السهل إلى متنزه Six Flags، وتنوع فئات التذاكر، إضافة إلى خطط إسكان مستقبلية.
وأوضحت القدية أنها وفّرت للزوار خيارات متعددة للوصول إلى المتنزه، سواء بالسيارات الخاصة أو عبر شبكة النقل العام، حيث يمكن للزوار القادمين بالسيارات التوجه إلى المواقف المجانية، ثم الانتقال إلى المتنزه عبر حافلات نقل داخلي مجانية. كما تعمل المدينة على تعزيز ربطها بشبكة طرق الرياض من خلال امتداد طريق الطائف، وامتداد الدائري الجنوبي الثاني، وتوسعة طريق جدة.
أما باستخدام المترو، فيمكن الوصول إلى محطة طريق جدة، ثم استخدام الحافلات الترددية المجانية للوصول مباشرة إلى المتنزه.
دخول مجاني للأطفال دون سن الرابعة.
تذاكر الأطفال تبدأ من 275 ريالًا.
تذاكر البالغين تبدأ من 325 ريالًا.
أسعار مخفضة تبدأ من 75 ريالًا لذوي الإعاقة وكبار السن ومرافقيهم (متاحة حصريًا من داخل المتنزه).
باقات خاصة للعائلات.
إمكانية ترقية التذكرة بخدمة GoFast لتقليل أوقات الانتظار.
ضمن مخططها المستقبلي، أوضحت القدية أن المدينة ستستوعب أكثر من 500 ألف ساكن، مع توفير وحدات سكنية متنوعة تشمل الشقق، الفلل، والتاون هاوس، بمستويات وأسعار متعددة.
ويجري العمل حاليًا على إنشاء خمسة فنادق من فئات 3 و4 و5 نجوم، إضافة إلى شقق فندقية مخدومة، لتقديم تجربة إقامة متكاملة تلبي تطلعات الزوار والسياح.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن رؤية القدية لتوفير تجربة ترفيهية وسياحية متكاملة، تجمع بين سهولة الوصول، وتنوع الخيارات، وجودة الخدمات.