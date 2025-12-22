مدينة القدية تكشف تفاصيل الوصول والتذاكر والسكن استعدادًا لافتتاح متنزه Six Flags

وأوضحت القدية أنها وفّرت للزوار خيارات متعددة للوصول إلى المتنزه، سواء بالسيارات الخاصة أو عبر شبكة النقل العام، حيث يمكن للزوار القادمين بالسيارات التوجه إلى المواقف المجانية، ثم الانتقال إلى المتنزه عبر حافلات نقل داخلي مجانية. كما تعمل المدينة على تعزيز ربطها بشبكة طرق الرياض من خلال امتداد طريق الطائف، وامتداد الدائري الجنوبي الثاني، وتوسعة طريق جدة.