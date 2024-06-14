دورٌ فاعلٌ ومؤثرٌ.. "الدوسري" يتفقّد مقارَّ منظومة الإعلام بالمشاعر المقدّسة

ووقف الدوسري؛ في مستهل جولته على مستوى الاستعدادات في مقر وزارة الإعلام في مشعر عرفات، واطلع على التقنيات المستخدمة في عربة البث المتنقلة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصّصة لتغطية الوقوف بعرفة، ثم انتقل بعد ذلك إلى برج جبل الرحمة، واطلع على الاستوديو التلفزيوني المتنقل التابع للهيئة.