إنقاذ شاب عشريني من فطريات نادرة تسببت في تآكل جدار العين بمستشفى أبو عريش

في إنجاز طبي جديد، نجح فريق طبي متخصص في مستشفى أبو عريش العام التابع لتجمع جازان الصحي، في إنقاذ شاب في العشرينات من عمره بعد إصابته بمضاعفات خطيرة ناتجة عن فطريات نادرة في الجيوب الأنفية، تسببت في تآكل الجدار الداخلي للعين اليمنى وظهور جحوظ واضح.
وأوضح الفريق الطبي أن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من مرحلة متقدمة من مضاعفات فطريات الجيوب الأنفية، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا. وقرر الأطباء إجراء عملية دقيقة باستخدام تقنية المناظير الجراحية للجيوب الأنفية، تكللت – بفضل الله – بالنجاح، حيث أُعيدت العين إلى وضعها الطبيعي، واستعاد المريض قدرته على التنفس وحاسة الشم، كما تحسّنت جودة نومه بشكل ملحوظ.
وضم الفريق الجراحي كلاً من الدكتور إبراهيم علي صميلي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة (قائد الفريق)، والدكتور عماد الدين، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب قسم التخدير برئاسة الدكتورة هبة عيد، وفني التخدير حسن معشي، وفريق التمريض المكوّن من سلمان المسعود وسمراء المروعي.
وأشار مستشفى أبو عريش العام إلى أن العملية تأتي ضمن جهود المستشفى لعام 2025 لتطوير خدمات مناظير الجيوب الأنفية وتوسيع نطاقها، حيث أُجريت عشرات العمليات الناجحة ضمن خطط رفع جودة الرعاية التخصصية المقدمة للمرضى في المنطقة.