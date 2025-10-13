إنقاذ شاب عشريني من فطريات نادرة تسببت في تآكل جدار العين بمستشفى أبو عريش

وأوضح الفريق الطبي أن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من مرحلة متقدمة من مضاعفات فطريات الجيوب الأنفية، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا. وقرر الأطباء إجراء عملية دقيقة باستخدام تقنية المناظير الجراحية للجيوب الأنفية، تكللت – بفضل الله – بالنجاح، حيث أُعيدت العين إلى وضعها الطبيعي، واستعاد المريض قدرته على التنفس وحاسة الشم، كما تحسّنت جودة نومه بشكل ملحوظ.