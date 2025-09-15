في قمة الدوحة .. موقف حازم يؤكد التزام المملكة بنصرة فلسطين وصون الأمن العربي والإسلامي

وتعكس مشاركة ولي العهد حرص المملكة على تعزيز التضامن العربي والإسلامي، وتوحيد الصف لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تقوض جهود السلام وتزيد من حدة الأزمات في المنطقة، كما تؤكد على حرص المملكة على دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تضع حدًا لهذه الانتهاكات، وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.