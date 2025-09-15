في قمة الدوحة .. موقف حازم يؤكد التزام المملكة بنصرة فلسطين وصون الأمن العربي والإسلامي

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية وسط ظروف بالغة الدقة تشهدها المنطقة، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وتأتي هذه المشاركة لتجسد الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي للتحديات التي تواجه الشعوب العربية والإسلامية.
وتحمل مشاركة سمو ولي العهد -يحفظه الله- رسائل واضحة تعكس التزام المملكة الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، كما تؤكد الموقف الثابت للمملكة الرافض لاستهداف المدنيين والانتهاكات المتكررة لسيادة الدول العربية والإسلامية.
وتكتسب القمة أهمية خاصة مع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، التي تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين
وتعكس مشاركة ولي العهد حرص المملكة على تعزيز التضامن العربي والإسلامي، وتوحيد الصف لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تقوض جهود السلام وتزيد من حدة الأزمات في المنطقة، كما تؤكد على حرص المملكة على دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تضع حدًا لهذه الانتهاكات، وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويجسد حضور المملكة في هذه القمة دورها المحوري ومسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن قضايا الأمة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الشعوب من السياسات العدوانية التي تهدد مستقبل المنطقة.