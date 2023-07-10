موسم الغبار بجازان.. تدنٍّ في مستوى الرؤية وتحذيرات من مخالفة تعليمات السلامة

ويبدأ موسم الغبار عادة في يونيو، ويستمر حتى منتصف الصيف، أي نحو أواخر شهر يوليو ومطلع أغسطس، ويمر بمراحل عدة؛ إذ يبدأ بظهور الغبار الخفيف الذي يزداد كثافة مع مرور الأيام، وهي مراحل يتم حسابها بعدد من الأيام، ولا تتساوى مواسم الغبار سنويًّا.