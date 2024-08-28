"البيئة" تطرح 27 فرصة استثمارية في مشاريع الدواجن في نجران

وأوضحت أن الفرصة متاحة لقطاع الأعمال والأفراد والجمعيات التطوعية، عن طريق التقديم على قطع الأراضي الزراعية المطروحة للتأجير من خلال المخططات الزراعية المعتمدة في منطقة نجران، وذلك بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، ورفع الطلب عبر رابط المنصة: (naama.sa)، مشيرةً إلى أن التقديم على الفرص يبدأ من تاريخ 29 أغسطس وحتى 28 سبتمبر 2024م.