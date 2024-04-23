"حقوق الإنسان" تستعرض الأُطر الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

وتهدف الندوة، على وجه التحديد، إلى استعراض الأُطر الوطنية والدولية التشريعية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل إطارًا معياريًّا لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها الحديثة، والسُّبل المُثلى للحماية والوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحتها. كما تهدف الندوة إلى استعراض التحديات العالمية في مجال المكافحة وسُبل معالجتها، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية لمكافحة هذه الجرائم.