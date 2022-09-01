بالصور.. انطلاق مهرجان "منتجات الريف بالأحساء" ورصد مسابقات وجوائز للحضور

برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، افتتح أمس الأربعاء مهرجان منتجات الريف في الأحساء، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء وبحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية.
وذلك في سوق الخضار المركزي بعد انتقال الإشراف عليه من أمانة الأحساء إلى مكتب البيئة بالأحساء.
ويقام المهرجان بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنوان (جاء وقتها) للتعريف بالمنتجات الموسمية.
ويهدف المهرجان إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي بإبراز منتجات الأحساء الموسمية وأشهرها الأرز الحساوي واللومي الحساوي واللوز والتين والباباي وأيضاً من الأهداف دعم صغار المزارعين بتوفير أركان مجانية لعرض وتسويق منتجاتهم.
شهد المهرجان العديد من الفقرات، حيث قام نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بقص شريط الإفتتاح، بعدها قام بجولة على الأركان التي تشتمل على المنتجات الأحسائية من الفواكهة والخضروات وكذلك العسل، ومشتقاته وأيضًا تواجد عدد من أركان الأسر المنتجة وسيستمر المهرجان لمدة أربعة أيام بوجود الفعاليات المصاحبة كالمسرح التفاعلي الذي يتخلله العديد من المسابقات والجوائز القيمة، وكذلك يوجد مرسم للأطفال وستكون هناك محاضرات إرشادية طيلة أيام المهرجان.
واختتم الافتتاح بتكريم لشركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة.