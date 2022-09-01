بالصور.. انطلاق مهرجان "منتجات الريف بالأحساء" ورصد مسابقات وجوائز للحضور

شهد المهرجان العديد من الفقرات، حيث قام نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بقص شريط الإفتتاح، بعدها قام بجولة على الأركان التي تشتمل على المنتجات الأحسائية من الفواكهة والخضروات وكذلك العسل، ومشتقاته وأيضًا تواجد عدد من أركان الأسر المنتجة وسيستمر المهرجان لمدة أربعة أيام بوجود الفعاليات المصاحبة كالمسرح التفاعلي الذي يتخلله العديد من المسابقات والجوائز القيمة، وكذلك يوجد مرسم للأطفال وستكون هناك محاضرات إرشادية طيلة أيام المهرجان.