"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والقصيم وحائل ونجران والباحة والشمالية والجوف وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ13 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وأمطارًا متوسطة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الحناكية وخيبر والحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا خفيفة على العلا، وأمطارًا غزيرة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة تيماء. وتشهد أمطارًا خفيفة على تبوك، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق. وتشهد أمطارًا خفيفة على الشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور. وتشهد أمطارًا خفيفة على الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على العاصمة المقدسة والكامل والجموم، وأمطارًا خفيفة على خليص، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء السبت.