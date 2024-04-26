"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ13 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وأمطارًا متوسطة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.