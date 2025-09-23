قصر الحكم يكتسي الأخضر ويستقبل ضيوفه في جولة وطنية استثنائية

ويُعد قصر الحكم، الذي يُمثل قلب الرياض التاريخي ومركزها الإداري العريق، شاهدًا على مسيرة التوحيد والبناء التي أرسى دعائمها المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه –، حيث تكتسي جدرانه في هذه المناسبة باللون الأخضر احتفاءً بروح اليوم الوطني وما يجسده من معانٍ عميقة في وجدان أبناء الوطن.