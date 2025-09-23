قصر الحكم يكتسي الأخضر ويستقبل ضيوفه في جولة وطنية استثنائية

في أجواء وطنية تزهو بالفخر والاعتزاز، تحتفي الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، عبر تنظيم فعالية مميزة بعنوان “جولة قصر الحكم”، وذلك يومي 22 و23 سبتمبر 2025م من الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلاً.
ويُعد قصر الحكم، الذي يُمثل قلب الرياض التاريخي ومركزها الإداري العريق، شاهدًا على مسيرة التوحيد والبناء التي أرسى دعائمها المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه –، حيث تكتسي جدرانه في هذه المناسبة باللون الأخضر احتفاءً بروح اليوم الوطني وما يجسده من معانٍ عميقة في وجدان أبناء الوطن.
وتتيح الجولة للزوار فرصة استثنائية للتعرف على ملامح التاريخ الوطني، واستحضار قصة وطن يتجدد فخره كل يوم بقيادته الحكيمة ونهضته المتواصلة، في تجربة تستلهم الماضي وتروي للأجيال الحاضرة مسيرة العزة والإنجاز.
ويأتي تنظيم “جولة قصر الحكم” ضمن سلسلة من الفعاليات الوطنية التي تعكس عمق الهوية السعودية وتجسد قيم الاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة، تحت شعار #عزنا_بطبعنا.