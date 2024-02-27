رئيس "الشورى" يبحث مع "العسومي" سبل دعم وتعزيز جهود وحدة الصف العربي

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض اليوم، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.
وفي مستهل الاستقبال رحّب رئيس مجلس الشورى برئيس البرلمان العربي، مشيداً بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية في المحافل الدولية كافة وعلى جميع المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة.
من جهته، أعرب رئيس البرلمان العربي عن سعادته بزيارة مجلس الشورى، مشيداً بالسياسة الحكيمة والرشيدة لدى المملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا الدولية، منوهاً في الوقت ذاته بمكانة المملكة ودورها في تعزيز العمل العربي المشترك.
وشهد الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان العربي، وسبل دعم وتعزيز ما يقوم به من جهود وأعمال في إطار العمل على وحدة الصف العربي، إلى جانب بحث عددٍ من الموضوعات الأخرى.
وحضر الاستقبال: نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي: النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع القحطاني، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي عساف أبوثنين، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الدكتور عبدالله بن عيفان.
كما حضر الاستقبال عضو مجلس الأمة الجزائري الدكتور عبدالكريم قريشي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، وعضو مجلس الدولة بسلطنة عمان الدكتور طالب الحوسني عضو البرلمان العربي.