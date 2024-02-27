رئيس "الشورى" يبحث مع "العسومي" سبل دعم وتعزيز جهود وحدة الصف العربي

وحضر الاستقبال: نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي: النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع القحطاني، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي عساف أبوثنين، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الدكتور عبدالله بن عيفان.