سفير المملكة في مصر يستقبل وفد غرفة مكة لبحث التعاون التجاري والاستثماري
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني، اليوم بمقر السفارة في القاهرة، وفداً من رجال الأعمال من الغرفة التجارية بمكة المكرمة، برئاسة عضو الغرفة أحمد بن رابح الشريف.
وجرى خلال اللقاء استعراض برنامج زيارة الوفد إلى مصر، الذي يتضمن مناقشة فرص التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
حضر اللقاء الملحق التجاري بسفارة المملكة لدى مصر، أنور بن عايض بن حصوصة، ورئيسة الشؤون الاقتصادية بالسفارة، إشراق بنت محمد عبيد، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المملكة ومصر لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية ودعم القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.