سفير المملكة في مصر يستقبل وفد غرفة مكة لبحث التعاون التجاري والاستثماري

⁠استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني، اليوم بمقر السفارة في القاهرة، وفداً من رجال الأعمال من الغرفة التجارية بمكة المكرمة، برئاسة عضو الغرفة أحمد بن رابح الشريف.