وزير البلديات والإسكان يتفقد المشاريع التنموية في حفر الباطن ويدشّن عدة مشروعات بأكثر من (2.6) مليار ريال

برعاية الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، دشّن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل, أمس الأربعاء, عددًا من المشاريع التنموية والنوعية، من أبرزها مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول، إضافة إلى مشروعات استثمارية وبلدية متعددة بمحافظة حفر الباطن، تتجاوز قيمتها الإجمالية (2.6) مليار ريال، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والقيادات المحلية.