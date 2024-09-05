"تصل لاسترداد جميع المبالغ المصروفة".. "مجلس صندوق الموارد البشرية" يعتمد لائحة مخالفات الدعم

كما بيّنت اللائحة إجراءات ضبط وإثبات المخالفات، وأتاحت للصندوق إيقاع جزاء أو أكثر بحق المخالف، يتضمن إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي للصندوق، وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة له، واسترداد مبلغ الدعم محل المخالفة أو جميع مبالغ الدعم المصروفة للمستفيد أو المنشأة، وإلغاء طلب الدعم وفسخ اتفاقية الدعم، مع إمكانية النظر في رفع إيقاف الخدمات في حال إعادة المخالف لمبالغ الدعم، والتزامه بجميع الإجراءات التصحيحية، كما أجازت اللائحة التظلم على قرارات المخالفات خلال مدة ستين يومًا من تاريخ تبليغ القرار.