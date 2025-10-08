الشؤون الإسلامية تحقق أكثر من (6.6) مليون ساعة تطوعية بمشاركة 100 ألف متطوع وعائد اقتصادي تجاوز (50) مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2025م

حققت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إنجازًا نوعيًا في مجال العمل التطوعي، حيث سجّلت خلال الربع الثالث من عام 2025م أكثر من (6.6) مليون ساعة تطوعية، بمشاركة تجاوزت (100.600) متطوع ومتطوعة، أسهموا في تنفيذ أكثر من (6,800) فرصة تطوعية في مختلف مناطق المملكة، محققين عائدًا اقتصاديًا تجاوز (50) مليون ريال سعودي.