الشؤون الإسلامية تحقق أكثر من (6.6) مليون ساعة تطوعية بمشاركة 100 ألف متطوع وعائد اقتصادي تجاوز (50) مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2025م

حققت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إنجازًا نوعيًا في مجال العمل التطوعي، حيث سجّلت خلال الربع الثالث من عام 2025م أكثر من (6.6) مليون ساعة تطوعية، بمشاركة تجاوزت (100.600) متطوع ومتطوعة، أسهموا في تنفيذ أكثر من (6,800) فرصة تطوعية في مختلف مناطق المملكة، محققين عائدًا اقتصاديًا تجاوز (50) مليون ريال سعودي.
ويمثل هذا العائد وفرًا ماليًا على الوزارة من خلال إسهام المتطوعين في إنجاز مختلف البرامج والمبادرات الميدانية المرتبطة بخدمة بيوت الله وبرامجها الدعوية والمجتمعية، بما يعزز استدامة العمل التطوعي ورفع كفاءة الأداء في تنفيذ الأنشطة الميدانية.
وأظهرت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان الوزارة، والمتعلقة بفروع الوزارة الثلاثة عشر والجهات الإشرافية، نموًا ملحوظًا في حجم المشاركة المجتمعية وتوسع نطاق العمل التطوعي، بما يعكس نجاح برامج الوزارة التطوعية وفاعليتها في خدمة المجتمع.
وتعكس هذه النتائج المباركة توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي أسهمت في تعزيز مسيرة العمل التطوعي وتمكينه من أداء دوره الفاعل في خدمة المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء والانتماء الوطني.