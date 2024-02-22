"300" عام بين التأسيس و"الرؤية المباركة".. وزير التعليم: هدفُنا مواطنٌ منافس عالميًّا

وأضاف الوزير: "أن المملكة تعيش في أجمل حللها هذا اليوم وهي تتوشّح الماضي بصوره، ووقفاته التاريخية، وتؤسّس لذكرى خالدة ومرحلة ملهمة نغرسها في أجيال المستقبل، ونعزّز من خلالها الولاء لقيادتنا الرشيدة، أيدها الله، والانتماء لهذه الأرض المباركة التي تحتضن أطهر البقاع، وتحاكي برؤيتها الطموحة مستقبل الأجيال وطموحات قادتنا، حفظهم الله، الذين لم يألوا جهدًا في سبيل الوصول بنا إلى ما نحن عليه اليوم من نهضة شاملة، وتنمية مزدهرة في مختلف المجالات".