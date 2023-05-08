عن ضعف الرقابة البلدية.. "السلطان": موظفو البلديات يراقبون أنشطة لا يعرفون طبيعتها

وفي مقاله "نحو تحسين الرقابة البلدية" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول السلطان: "للبلديات علاقة مباشرة بممارسة الناس والقطاع الخاص للأنشطة. تضع البلديات قواعد وتعليمات وتشترط تراخيص وتراقب التطبيق. وطبعًا لا يمكن أن تترك الأنشطة دون ضبط ورقابة. كل هذا معروف ومطبق في مختلف دول العالم. من جهة أخرى، تتبع كثير من البلديات شركات وخدمات مجتمعية. ويعتمد نجاحها على عوامل، لكنها خارج موضوع المقال.. ممارسة البلديات مهامها الرقابية لا تعني أنها خالية من المشكلات والعيوب. وتركيز المقال على تحسين الرقابة والأداء ذي الصلة بالرقابة ما يقلل من تأثير هذه المشكلات".