"بر جدة" وفرع "البيئة" يشاركان في مبادرة تشجير وقف السلام بالتزامن مع تدشين المشتل الخيري

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس نادي البر التطوعي الأستاذ محمد سعيد أبو ملحة: "يأتي تنفيذ هذه المبادرة امتداداً لعدد كبير من مبادرات التشجير التي تجسد حرص الجمعية على إثراء العمل الاجتماعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتحفيز العمل التطوعي الذي يصب في مسيرة النماء والازدهار وفق رؤية المملكة 2030"، مضيفاً "إننا نحرص دائماً على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال العمل على زيادة الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والنظم البيئية والعمل على زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التلوث بما يتواكب مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء"، مؤكداً أن تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الذين سبق أن وقعنا معهم اتفاقية تعاون، إضافة إلى الجهات المشاركة الأخرى، يؤكد أهمية العمل الجماعي التكاملي وتوحيد الجهود التي تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم المسيرة التنموية".