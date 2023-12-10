"بر جدة" وفرع "البيئة" يشاركان في مبادرة تشجير وقف السلام بالتزامن مع تدشين المشتل الخيري

نفذت جمعية البر بجدة مبادرة للتشجير في وقف السلام بحي الحرازات بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة بلدية أبرق الرغامة وشركة المياه الوطنية ووقف الوالدين وعدد من الجهات الأهلية والخاصة، بحضور أعداد من المتطوعين والمتطوعات والعديد من الجهات الإعلامية.
وقد تزامن تنفيذ المبادرة مع تدشين مشتل خيري بالوقف لدعم مبادرات التشجير تحت شعار (السعودية الخضراء).
كما تزامن مع تدشين خزان المياه المستهلكة من الوضوء.. بسعة ٦٠ طناً بعد إعادة تدويرها.
وقال عضو مجلس الإدارة رئيس نادي البر التطوعي الأستاذ محمد سعيد أبو ملحة: "يأتي تنفيذ هذه المبادرة امتداداً لعدد كبير من مبادرات التشجير التي تجسد حرص الجمعية على إثراء العمل الاجتماعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتحفيز العمل التطوعي الذي يصب في مسيرة النماء والازدهار وفق رؤية المملكة 2030"، مضيفاً "إننا نحرص دائماً على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال العمل على زيادة الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والنظم البيئية والعمل على زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التلوث بما يتواكب مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء"، مؤكداً أن تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الذين سبق أن وقعنا معهم اتفاقية تعاون، إضافة إلى الجهات المشاركة الأخرى، يؤكد أهمية العمل الجماعي التكاملي وتوحيد الجهود التي تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم المسيرة التنموية".
من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف إن المبادرة تسهم في دعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير، مؤكداً أهمية نشر ثقافة التشجير وغرس الوعي لدى المجتمع لتحسين الصورة العامة نحو بيئة خضراء مستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.