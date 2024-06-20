8700 حاج يستفيدون من "خدمتكم شرف" بمطارات الدمام

كما سجل المطار في نفس اليوم، رقمًا قياسيًا جديدًا في الحركة الجوية، بلغ 374 رحلة، محققًا نموًا يقدّر بـ 8%؜ مقارنة بأعلى رقم للرحلات سُجّل خلال العام 2023م.