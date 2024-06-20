8700 حاج يستفيدون من "خدمتكم شرف" بمطارات الدمام

نجحت مطارات الدمام في تفعيل خطتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات سفرهم لموسم حج العام 1445هـ، من خلال مبادرة "خدمتكم شرف".
وتمكنت من إتمام تسيير رحلات المغادرة والقدوم للحجاج، بوصول آخر رحلة لعودة ضيوف الرحمن في ساعات الصباح الأولى، اليوم الخميس، في مطار الملك فهد الدولي؛ حيث بلغ عدد الحجاج ما يزيد على 8700 من حجاج الحملات.
وقال الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني: إن المبادرة تُعنى بتفويج ضيوف الرحمن، وتسهيل سفرهم وتقديم الرعاية والإرشاد عبر تخصيص منطقة للحجاج، تحتضن جميع الخدمات التي يحتاجون إليها.
وأشار "الحسني"، إلى الإرشاد والفتوى بلغات متعددة ومن ضمنها لغة الإشارة، والخدمات الصحية الأولية على اختلافها، ومنصات مخصصة لحجاج بيت الله الحرام للتسجيل وقيد الأمتعة، وتوفير خدمات آنيَة تلبي احتياجات ذوي الإعاقة.
وتضمن المبادرة وجود مواقع محددة لحملات الحج، وتوفير منصات للخدمات الفورية والتفاعلية مع الحجيج للجهات الحكومية والصحية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة.
كما أطلقت مطارات الدمام، خدمة النقل الترددي بالاتجاهين من حاضرة الدمام إلى مطار الملك فهد الدولي بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية، عبر توفير 2000 تذكرة مجانية.
وأشار "الحسني"، إلى أن المبادرة حظيت في نسختها الثامنة للعام 1445هـ، بالشراكة الناجحة مع 23 جهة حكومية وخاصة، خططًا لضمان سلاسة وانسيابية حركة الحجاج في المغادرة والقدوم، وإتاحة الفرصة لأكثر من 300 متطوع للعمل ميدانيًا لخدمة ضيوف الرحمن.
وكذا مشاركة أكثر من 5 آلاف موظف وموظفة من الجهات الحكومية والخاصة العاملة بمطارات الدمام.
وشهدت المبادرة نجاحًا في تسيير 22 رحلة في المغادرة والقدوم لخدمة ضيوف الرحمن من مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي.
وأوضح "الحسني"، أن مطارات الدمام سجلت أرقامًا قياسية لأعداد المسافرين والحركة الجوية في مطار الملك فهد الدولي، يوم الخميس، 7 ذو الحجة الجاري؛ حيث بلغ عدد المسافرين 50,139 مسافرًا، محققة نسبة نمو بلغت 20%، مقارنة بأعلى رقم سُجّل خلال العام 2023م.
كما سجل المطار في نفس اليوم، رقمًا قياسيًا جديدًا في الحركة الجوية، بلغ 374 رحلة، محققًا نموًا يقدّر بـ 8% مقارنة بأعلى رقم للرحلات سُجّل خلال العام 2023م.