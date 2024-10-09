"القويز": القطاع المالي يشهد تغيراً من ناحية المنتجات والقنوات والتنظيمات.. وطموحاتنا كبيرة

وأوضح أن الأكاديمية المالية منذ إنشائها عام 2020، درّبت من القطاع المالي ما يزيد على 50 ألف متدرّب، كما قدّمت برامج واختبارات تأهيلية تفوق 49 اختباراً، وتأهل من خلال هذه الاختبارات ما يقارب 90 ألف شخص من العاملين في القطاع المالي، إضافة إلى عقد شراكات مع أبرز الجهات التعليمية والتدريبية في العالم.