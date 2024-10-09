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"القويز": القطاع المالي يشهد تغيراً من ناحية المنتجات والقنوات والتنظيمات.. وطموحاتنا كبيرة

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز
رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز
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قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز؛ إن القطاع المالي السعودي يشهد تغيراً من ناحية المنتجات والقنوات والتنظيمات الجديدة، إضافة إلى مقدار ارتباطه بقطاعات الاقتصاد الأخرى.

وأضاف "القويز"؛ في ملتقى الأكاديمية المالية، اليوم، بالرياض، أن الطموحات في القطاع المالي ما زالت كبيرة، مبيناً أنه ما زال هناك الكثير للقيام به والاستثمار فيه لتحقيق الطموحات في القطاع والاقتصاد السعودي.

وأوضح أن الأكاديمية المالية منذ إنشائها عام 2020، درّبت من القطاع المالي ما يزيد على 50 ألف متدرّب، كما قدّمت برامج واختبارات تأهيلية تفوق 49 اختباراً، وتأهل من خلال هذه الاختبارات ما يقارب 90 ألف شخص من العاملين في القطاع المالي، إضافة إلى عقد شراكات مع أبرز الجهات التعليمية والتدريبية في العالم.

هيئة السوق المالية
رئيس هيئة السوق المالية
محمد القويز

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