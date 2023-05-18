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أمطار متفرقة بالرياض.. وتوقعات بازدياد الحالة خلال الساعات القادمة
تشهد أحياء عدة بمدينة الرياض أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، حيث يُتوقع أن تستمر حتى مساء اليوم.
وتتأثر أجزاء من منطقة القصيم، إضافةً لأجزاء مختلفة من الشرقية وشمال منطقة الرياض، بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وتُظهر صور الأقمار نشاطًا للسحب الركامية الرعدية الممطرة في هذه المناطق، والتي تعمل على تساقط الأمطار بشكل متفرق، مصحوبة بزخات من الأمطار.
ووفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع، خلال الساعات القادمة، أن تزداد شدة الأحوال الجوية غير المستقرة، وتتسع رقعتها الجغرافية لتشمل العاصمة الرياض.