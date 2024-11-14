"1700 مدرسة بالطائف" تستعد لاستقبال أكثر من ربع مليون طالب وطالبة

تستعد أكثر من 1700 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا، لاستقبال أكثر من ربع مليون طالب وطالبة و27 ألف معلم ومعلمة يوم الأحد المقبل، 15 جمادى الأولى 1446هـ من مختلف المراحل الدراسية لمواصلة رحلتهم التعليمية، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1446هـ.
ورحّب المدير للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بعودة الطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية؛ متمنيًا لهم فصلًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة.
وأثنى الدكتور "الغامدي" على الجهود المبذولة والمثمرة من قِبَل مديري ومديرات المدارس والهيئتين التعليمية والإدارية خلال الفصل الدراسي الأول وفي تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات لبدء الفصل الدراسي الثاني؛ مشيدًا بجهود أولياء الأمور، ودورهم البارز في نجاح الرحلة التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، ومؤملًا مواصلة جهودهم لتحقيق النجاح والتفوق لأبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات.
وتمنى الدكتور "الغامدي" أن يكون هذا الفصل الدراسي فصلًا دراسيًّا متسمًا بالإيجابية والتفوق والمنافسة محليًّا ودوليًّا والرفع من مستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم وأن يكون فصلًا مميزًا للجميع.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود وزارة التعليم المستمرة لتحسين جودة التعليم وتعزيز البيئة التعليمية؛ بهدف رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
ويبقى الفصل الدراسي الثاني بمثابة فرصة جديدة للمعلمين والمعلمات لتحقيق المزيد من النجاح والتميز في رسالتهم التعليمية، وسط آمال كبيرة بتحقيق أهداف التعليم وبناء أجيال متميزة قادرة على المشاركة بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جهة أخرى أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا بجميع المراحل للبنين والبنات، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 15 جمادى الأولى الموافق 17 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم، أن الاصطفاف الصباحي سيكون الساعة الـ7:15 صباحًا، وبداية الحصة الأولى الساعة الـ7:30 صباحًا؛ فيما حددت بداية الحصة الأولى الساعة للفترة المسائية الـ1:00 ظهرًا. ومدارس التعليم المستمر (بنين) الساعة 05:00 مساءً، ومدارس التعليم المستمر (بنات) الساعة 03:00 مساءً.
ودعت الإدارة، منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، إلى مراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.