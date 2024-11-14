"1700 مدرسة بالطائف" تستعد لاستقبال أكثر من ربع مليون طالب وطالبة

تستعد أكثر من 1700 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا، لاستقبال أكثر من ربع مليون طالب وطالبة و27 ألف معلم ومعلمة يوم الأحد المقبل، 15 جمادى الأولى 1446هـ من مختلف المراحل الدراسية لمواصلة رحلتهم التعليمية، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1446هـ.