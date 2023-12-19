شاهد من رفحاء.. "لوحات بانورامية للضباب الكثيف" وتحذير لقائدي المركبات

خيّم الضباب الكثيف صباح اليوم، على محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، وشكّل لوحات بانورامية ملفتة للأنظار، بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير جدًّا، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة إلى 7 درجات مئوية.