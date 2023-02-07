شاهد "رحلة تلقيح النخيل في نجران".. عروتان وأصناف والموروث أصيل

وأشار إلى أن النخلة تمر بعدة مراحل قبل أن تدخل في مرحلة اللقاح التي تُعد آخر مرحلة قبل مرحلة جني الثمار، ومن ذلك تنظيف النخل من بواقي "العردوم" وعذوق التمر من الموسم الماضي وكذلك الليف الزائد، وإزالة السعف الزائد المعروفة "بالتشحير"، ومرحلة "التشويك" أي إزالة الأشواك عن جذوع النخل، إضافة إلى إزالة "الرواكيب" وهي فسائل النخل الصغير التي تنمو في جذوع النخل الكبير الذي يطلق عليه "الأمهات"، وتكون هذه المراحل قبل اكتمال نمو طلع النخيل "الجعاب" بمدة لا تقل عن أسبوعين.