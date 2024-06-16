"السديس" يوصي الحجاج بضرورة تعظيم حرمات البيت العتيق وتطبيق التعليمات الأمنية

أوصى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ضيوف الرحمن بضرورة رعاية شعائر الله تعالى، وتعظيم حرماته من البقاع والمناسك، وأعظم البقاع بيت الله الحرام، أول بيت وُضع في الأرض ومحط أفئدة المسلمين، وقبلة المصلي والناسك؛ مستوجب التعظيم والتقديس، وحقيق بالرعاية حق الرعاية، والحذر من الإخلال بكل أمر يقوِّض وينافي هذا التعظيم، ولا سيما وهم متلبسون بهذا الركن العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام، ويرون ما يشهده الحرمان الشريفان من كثافة الأعداد المليونية من الحجيج، وما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية من العناية الكبرى بالحرمين الشريفين، وإعمارهما حسًّا ومعنى؛ ليؤدي المسلمون نسكهم وشعائرهم في يسر وسلامة واطمئنان.