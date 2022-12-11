سفير الصين لدى مصر يشيد بعمق العلاقات بين الرياض وبكين

وأشار إلى أن بلاده تتعاون مع الدول العربية بهدف المصلحة المشتركة، وليس ما أسماه بـ"ملء الفراغ"، موضحًا أنه في عام 2021 استوردت الصين 264 مليون طن من النفط من الدول العربية؛ ما يشكل 51.47% من الواردات الإجمالية، وفي مجال الطاقة الجديدة تعمل الصين على توسيع التعاون مع الدول العربية في مجالات طاقات الشمس والرياح والمياه، وأقامت مركز التدريب الصيني العربي للطاقة النظيفة، والمختبر المشترك الصيني المصري للطاقة المتجددة.