"الأرصاد" يُنبّه 5 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة والشرقية وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة وغامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا خفيفة على العقيق، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشفا وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على القنفذة والليث والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا خفيفة على فرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.