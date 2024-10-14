"الأرصاد" يُنبّه 5 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وضباب كثيف

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشفا وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على القنفذة والليث والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.