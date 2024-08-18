أكثر من 215 ألف متدرب ومتدربة يلتحقون بالبرامج التدريبية في الكليات التقنية والمعاهد

وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن المؤسسة قد أنهت الاستعدادات لبدء العام التدريبي الجديد منذ وقت مبكر لاستقبال المتدربين والمتدربات وبدء تقديم البرامج التدريبية لهم، كما تم عقد ورش عمل مكثفة خلال الفترة الماضية للقيادات التدريبية بالميدان؛ بهدف متابعة الاستعدادات اللوجستية والتدريبية لبدء العام التدريبي، وتهيئة المتدربين والمتدربات المستجدين للالتحاق بالكليات والمعاهد وأيضًا متابعة المستمرين في برامجهم التدريبية.