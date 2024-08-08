فيديو "ليلة الصواعق بجازان".. "المسند": مشاهد مهيبة لن تراها إلا في 11 موضعاً بالعالم!

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند، أن منطقة جازان تعتبر عاصمة البرق العربية.
وأرفق "المسند" فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس"، يجسد لليلة من البروق والصواعق في أبوعريش بجازان، وقال: "لا يمكن أن تشاهد هكذا مشهداً مهيباً ومخيفاً مفعماً بالصواعق المتتالية والمترادفة إلا في 11 موضعاً جغرافياً في العالم فقط".
وأوضح أن هذه الأماكن هي "أجزاء محدودة من كل من الكونغو، بوليفيا، وكولومبيا، وفنزويلا، وغواتيمالا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وأستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة".
وأشار "المسند" إلى أن من أسباب اعتبار جازان عاصمة للبروق العربية أنها تمتلك عامل الرطوبة العالية؛ حيث هي بوابة الرياح الموسمية البحرية الجنوبية الغربية الصيفية.
وأضاف: "من جهة أخرى، تمتلك جازان عوامل رفع طبيعية عنيفة تتمثل في الجبال والتقاء تيارات هوائية متعاكسة، وهذان العاملان يجعلان سماء جازان مفضلة للبروق والصواعق، والله أعلم".