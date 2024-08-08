فيديو "ليلة الصواعق بجازان".. "المسند": مشاهد مهيبة لن تراها إلا في 11 موضعاً بالعالم!

⚡️ منطقة #جازان عاصمة البرق العربية ⚡️



لا يمكن أن تشاهد هكذا مشهداً مهيباً ومخيفاً مفعماً بالصواعق المتتالية والمترادفة إلا في 11 موضعاً جغرافياً في العالم فقط‼️



وهي أجزاء محدودة من كل من: الكونغو، بوليفيا، كولومبيا، فنزويلا، غواتيمالا، المكسيك، نيكاراغوا، أستراليا، إندونيسيا،… pic.twitter.com/HbP2yUDdS8