الرئيس التنفيذي لـ"روابط العقارية": التحولات الكبرى تعكس رؤية ولي العهد والتزامه الراسخ بالتغيير

قال سعد المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "روابط العقارية" إن ذكرى البيعة السابعة لولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تحلّ والبلاد تعيش حِراكًا اقتصاديًّا ملحوظًا يتمثَّل في العديد من المبادرات والمشروعات النوعيَّة الرائدة الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال "المغربي": رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطنيّ، وتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير البنية التحتيَّة، وتعزيز القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والناشئة في الناتج المحليّ، إضافة إلى سعيها لتمكين المرأة والشباب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف: هذه التحولات الكبرى تعكس رؤية سمو ولي العهد، والتزامه الراسخ بالتغيير؛ لتحقيق مستقبل مشرق للمملكة، وتحويلها إلى قوة اقتصاديَّة عالميَّة، مع الحفاظ على القِيَم الاجتماعيَّة والثقافيَّة الغنيَّة التي تُميِّز المجتمع السعودي.
وأردف: الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية، تُعدُّ شاهدًا على الرؤية الإستراتيجيَّة، والقيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز واختياره للأمير محمد بن سلمان؛ ليكون وليًّا للعهد، ورئيسًا لمجلس الوزراء، والذي يعكس ثقته في قدرات الأمير الشاب على قيادة المملكة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليميَّة والعالميَّة.