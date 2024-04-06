الرئيس التنفيذي لـ"روابط العقارية": التحولات الكبرى تعكس رؤية ولي العهد والتزامه الراسخ بالتغيير

وأردف: الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية، تُعدُّ شاهدًا على الرؤية الإستراتيجيَّة، والقيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز واختياره للأمير محمد بن سلمان؛ ليكون وليًّا للعهد، ورئيسًا لمجلس الوزراء، والذي يعكس ثقته في قدرات الأمير الشاب على قيادة المملكة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليميَّة والعالميَّة.