افتتاح معرض "صافي الصفر" في الظهران من تصميم وإنتاج ACCIONA Cultura

نظمت شركة (ACCIONA Cultura) -الشركة الرائدة في مجالات تنظيم المتاحف والمعارض والديكورات الداخلية والفعاليات- معرض صافي الصفر التابع لمركز إثراء، وكانت هي القوة الإبداعية التي أخرجت هذا المعرض للنور. يقع المعرض في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وقد فتح أبوابه للجمهور من الآن وحتى أكتوبر 2024.
يقدم معرض صافي الصفر رحلة اكتشاف تحويلية تبعث الحياة في فكرة المعرض الرئيسية من خلال جوهرها الإبداعي وعناصرها التصميمية، بما في ذلك طريقة عرض الأعمال الفنية والتواصل المكاني والتصميم الجرافيكي.
يكمن تحدي تصميم ACCIONA Cultura في صياغة مفهوم إبداعي شامل ينقل فكرة المعرض الرئيسية باستمرار عبر جميع جوانب المعرض، ويتشابك هذا النهج مع الجوانب المادية والتصويرية للمعرض، مما يضمن توصيل رسالة متماسكة ومفهومة.
ويضمن موضوع المعرض والأعمال الفنية بداخله ومساحته التناغم الكامل بين كل من المفهوم التصميمي والمواد المستدامة وعمليات الإنشاء وبين رسالة المعرض. وتحقيقًا لهذه الغاية وجهت المبادئ الإبداعية المختلفة لغة المعرض التصميمية لتصبح عضوية وطبيعية ومفتوحة وغامرة وأصيلة ومستدامة.
يقدم المعرض 27 عملاً فنيًا برعاية إثراء، ويضم مجموعة مختارة من الفنانين الدوليين والمحليين الذين يشتركون في نفس التركيز المهني على تناول قضايا، مثل الاستدامة وأزمة المناخ والجغرافيا السياسية والخطاب البيئي.
وتضم الأعمال الفنية المعروضة أعمالًا لفنانين محليين، مثل دينا حدادين ومحمد الفراج وزهرة الغامدي، وفنانين دوليين، مثل برايت أوجوتشوكو إيكي وسوبرفليكس وفيليب بارينو، والعديد من الفنانين الآخرين، وتعكس هذه الأعمال حالة النهج والمفاهيم للفنان، مما يقدم استكشافًا متعدد الأوجه للواقع في عالمنا، ويتناول جوانب العيش على هذا الكوكب وتأثيرنا عليه بالتبعية.
ابتكرت ACCIONA Cultura مساحة عرض فريدة تتكون من جدران خرسانية مطبوعة ثلاثية الأبعاد مستوحاة من الطبيعة والفن. تعمل هذه الجدران كخلفية آسرة تحيط بأعمدة المعرض لتنشئ سلسلة من المساحات السلسة والغامرة الشبيهة بالوديان تعرض فيها الأعمال الفنية بالتتابع.
ويعد هذا أول استخدام للطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع كخلفية لأحد المعارض. وكما وضحت كلوديا فيفاس، مديرة المشروعات بشركة ACCIONA Cultura: "تم استخدام الخرسانة المطبوعة ثلاثية الأبعاد درجه إضافية من التعقيد في هذا المشروع. فهذه المواد الجديدة لا تستخدم عادة في المعارض بسبب الحاجة إلى الطباعة في الموقع. وفي حالة مشروعنا هذا طبعنا الجدران خارج الموقع وأنشأنا نظامًا معياريًا يمكننا أخذه إلى داخل المعرض وخارجه. وبهذه الطريقة يمكن نقل الجدران وإعادة استخدامها في مواقع مختلفة."
ولتوصيل مفهوم صافي الصفر إلى الجمهور فإن جميع العناصر التي صممتها وسلمتها ACCIONA Cultura ستستخدم مرة أخرى عندما ينتهي المعرض، وذلك تمسكًا بفلسفة خالية من النفايات. فنجد أن المواد ومكونات التصميم وعناصر التركيب قابلة لإعادة الاستخدام وتنتج بطريقة مستدامة. يمتد هذا الالتزام إلى ما هو أبعد من المواد لاحتضان تقنيات الإنتاج والنقل المستدامين، ويشمل كل شيء من القطع الكبيرة، مثل جدران المعرض ودعائم القطع الفنية، إلى أصغر التفاصيل، مثل الملصقات والحقائب المصاحبة والدلائل والمواد المطبوعة الأخرى. وعلاوة على ذلك وتمشيًا مع هذه الرسالة فتم التخطيط الاستراتيجي لاستخدام الأجزاء المادية للمعرض في المستقبل، مما يضمن طول عمرها وإعادة استخدامها في المعارض المستقبلية.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن معرض صافي الصفر سيتم التعويض عنها بمشروع أواكساكا، وهو أحد أكبر مزارع الرياح في أمريكا اللاتينية بسعة تشغيلية تبلغ 306 ميجا واط. ينتج المشروع الطاقة الكهربائية الكافية لتغطية استهلاك 700000 منزل مكسيكي، وتجنب انبعاث 670000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل تأثير 33.5 مليون شجرة على تنظيف الغلاف الجوي من خلال عملية التمثيل الضوئي.
وقد أصدر مكتب الأمم المتحدة لتغير المناخ شهادة الإلغاء الطوعي لانبعاثات الكربون الناتجة عن هذا المعرض، وذلك بعد استكمال العملية.
وتقدم منصة الأمم المتحدة لموازنة الكربون مشروعات معتمدة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ (UNFCCC) تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي أو تتجنبها أو تزيلها. ويتم تنفيذ المشروعات في البلدان النامية وتكافأ بشهادات تخفيضات الانبعاثات المعتمدة، وهو نوع من التعويض لانبعاثات الكربون يقاس بما يكافئه من ثاني أكسيد الكربون بالطن. وتذهب المساهمات بأكملها مباشرة إلى تلك المشروعات.
تتمتع ACCIONA Cultura بحضور قوي في قطاع المتاحف والمعارض والفعاليات في الشرق الأوسط. في قطر، قامت ACCIONA Cultura بأعمال التصميم المتحفي لمتحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، وهو أكبر متحف في العالم مخصص للألعاب الأولمبية والرياضة. كما كانت ACCIONA CULTURA مسؤولة عن 150 إنتاجًا إعلاميًا لمتحف قطر الوطني؛ وعن إعداد وتنفيذ متاحف مشيرب، وأيضًا تنظيم العديد من المعارض المؤقتة لمتحف الفن الإسلامي في الدوحة ومتحف المستشرقين.
وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط شاركت ACCIONA CULTURA في المتحف الوطني العماني، ومعرض إكسبو 2020 دبي (جناح الاستدامة، جناح الإمارات، جناح إسبانيا، جناح الشباب، جناح إكسبو لايف، 46 جناحًا مواضيعيًا ومتاحف صغيرة) ومتحف الشندغة في دبي، وقصر الوطن الرئاسي في أبو ظبي.
كما صرح دانييل أورتي، المدير التنفيذي لـ ACCIONA Cultura في الشرق الأوسط: "بوصفنا شركة محايدة للكربون منذ عام 2016 فقد كان أمرًا مهمًا لنا من اليوم الأول أن نلتزم تمامًا بمعاييرنا للاستدامة في جميع مشروعاتنا خلال جميع خطوات العمليات المختلفة. وتحقيقًا لهذه الغاية فقد بدأنا بحساب البصمة الكربونية طويلة الأجل لجميع عناصر المعرض."
وعن الاستدامة والفن، تحدث السيد دانييل كنا بحاجة إلى تقديم شيء مختلف ليس فقط بسبب الموضوع، ولكن أيضًا إثراء معروف بنهجه في الابتكار والتطوير للمستقبل، لذلك منذ البداية كنا بحاجة إلى تقديم شيء مختلف، شيء حقًا فريد من نوعه ومستدامًا.
وعن آلية اختيار الفنانين والأعمال المعروضة في المعرض، نوه السيد دانييل قامت الشركة بالتنسيق مع فريق إثراء في اختيار هؤلاء الفنانين في نجاح المعرض لأجمل القطع الفنية.
وختم حديثه أن سياسة الشركة تتوافق مع الرؤية السعودية 2030 من خلال التطوير المستمر في عملنا كشركة بالمملكة والاستدامة في مشاريعنا والاعتماد على الشباب السعودي الطموح وترك أثر جميل لدى المجتمع السعودي.
كما تشمل الأعمال التي أنتجتها ACCIONA Cultura مجموعة كاملة من المواد المطبوعة الخاصة المعارض، والتي تضم دليلًا كاملًا للمعرض يحتوي على مقالات، ونسخة موجزة لمن يسعى فقط إلى فهم أعمق للأعمال الفنية، ودليلًا لأنشطة الأطفال بالمعرض ومنشورًا يوفر معلومات أساسية عن كل عمل فني.