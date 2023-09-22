افتتاح معرض "صافي الصفر" في الظهران من تصميم وإنتاج ACCIONA Cultura

ولتوصيل مفهوم صافي الصفر إلى الجمهور فإن جميع العناصر التي صممتها وسلمتها ACCIONA Cultura ستستخدم مرة أخرى عندما ينتهي المعرض، وذلك تمسكًا بفلسفة خالية من النفايات. فنجد أن المواد ومكونات التصميم وعناصر التركيب قابلة لإعادة الاستخدام وتنتج بطريقة مستدامة. يمتد هذا الالتزام إلى ما هو أبعد من المواد لاحتضان تقنيات الإنتاج والنقل المستدامين، ويشمل كل شيء من القطع الكبيرة، مثل جدران المعرض ودعائم القطع الفنية، إلى أصغر التفاصيل، مثل الملصقات والحقائب المصاحبة والدلائل والمواد المطبوعة الأخرى. وعلاوة على ذلك وتمشيًا مع هذه الرسالة فتم التخطيط الاستراتيجي لاستخدام الأجزاء المادية للمعرض في المستقبل، مما يضمن طول عمرها وإعادة استخدامها في المعارض المستقبلية.