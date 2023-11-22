القيادة تهنّئ "بواكاي" بفوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا

بعث خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيةَ تهنئة لـ"جوزيف بواكاي" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنّيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ برقيةَ تهنئة لـ"بواكاي" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنّيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.