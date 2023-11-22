القيادة تهنّئ "بواكاي" بفوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا

كما بعث صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ برقيةَ تهنئة لـ"بواكاي" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.