"الحقيل" يبدأ زيارة رسمية إلى مدريد لتعزيز العلاقات ويلتقي عدداً من كبار المسؤولين

يبدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا تستغرق 3 أيام خلال الفترة من 15 - 17 أبريل الجاري، لتعزيز العلاقات الثنائية, واستعراض أبرز التجارب الناجحة بين المملكة وإسبانيا في عدد من المجالات المتعلقة بالإسكان والبنى التحتية للمدن والتطوير والرهن العقاري والتحول الرقمي والبيئي.