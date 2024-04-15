"الحقيل" يبدأ زيارة رسمية إلى مدريد لتعزيز العلاقات ويلتقي عدداً من كبار المسؤولين

يبدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا تستغرق 3 أيام خلال الفترة من 15 - 17 أبريل الجاري، لتعزيز العلاقات الثنائية, واستعراض أبرز التجارب الناجحة بين المملكة وإسبانيا في عدد من المجالات المتعلقة بالإسكان والبنى التحتية للمدن والتطوير والرهن العقاري والتحول الرقمي والبيئي.
وسيلتقي خلال الزيارة بوزيرة الإسكان والأجندة الحضرية ايسابيل رودريغيت غارثيا، ووزير التحول الرقمي والأشغال العامة خوسيه لويس اسكريبا بيلمونتي، بالإضافة إلى لقاء النائبة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء الإسباني ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي تيريزا ريبيرا رودريغاز، لبحث سبل التعاون في تطوير البنى التحتية ومشاريع الإسكان والمدن الذكية.
كما سيلتقي "الحقيل" خلال الزيارة برؤساء عدد من الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والمدن ومشاريع الطاقة المتجددة والمباني، كما سيزور مدرسة إدارة الأعمال في جامعة EI، وكذلك الإتحاد الوطني الإسباني للبناء والتشييد، وذلك للاطلاع على أبرز التجارب الإسبانية الناجحة في تنمية وتحسين المدن والتطوير العقاري.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أجرى خلال الفترة الماضية عدداً من الزيارات الرسمية إلى بريطانيا وفنلندا والصين وتركيا وكوريا والمملكة المغربية، التقى خلالها كبار المسؤولين في حكومات الدول الصديقة وعدداً من الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، لتطوير سبل التعاون وبحث فرص الاستثمار في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.