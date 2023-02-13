"وضعية المركبة مخيفة".. العناية الإلهية تنقذ شخصاً انقلبت سيارته في جدة "صور"

أنقذت العناية الإلهية، قائد مركبة بعد ارتطامها برصيف ثم انقلابها بحي الواحة في جدة.
وفي التفاصيل، تسبب فقدان قائد مركبة من طراز "تويوتا يارس" السيطرة عليها في ارتطامها برصيف بحي الواحة بجدة؛ ما أدى إلى انقلابها واستقرارها في وضعية مخيفة؛ إلا أنه خرج سالماً معافى دون أن يُصاب بأذى، ولله الحمد.
وباشرت فرقة من المرور وأخرى من الهلال الأحمر الحادث وقدّمت الإسعافات الأولية للسائق في الموقع، فيما قام المرور باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات قبل أن يستعين بسطحة لنقل المركبة بعد أن شلت حركة السير بكنف الطريق.