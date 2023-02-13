"وضعية المركبة مخيفة".. العناية الإلهية تنقذ شخصاً انقلبت سيارته في جدة "صور"

وفي التفاصيل، تسبب فقدان قائد مركبة من طراز "تويوتا يارس" السيطرة عليها في ارتطامها برصيف بحي الواحة بجدة؛ ما أدى إلى انقلابها واستقرارها في وضعية مخيفة؛ إلا أنه خرج سالماً معافى دون أن يُصاب بأذى، ولله الحمد.