"آل خشيل": البعض يخلط بين يوم التأسيس واليوم الوطني.. والمناسبتان متباعدتان زمنيًّا

وأضافت "آل خشيل" أن المناسبتين متباعدتين زمنيًّا لكنهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطًا وثيقًا، فيوم التأسيس هو يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، ويوافق الثاني والعشرين من فبراير 1727م؛ بينما اليوم الوطني نحتفي فيه بإعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز ويوافق 23 سبتمبر 1932. والتفريق بين اليومين مهم لأن تاريخنا ممتد ولدينا أحداث ومراحل فاصلة متعددة.