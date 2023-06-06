"درجات الحرارة بالمملكة".. الأحساء الأعلى وأبها الأدنى وهنا الرطوبة 90%

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 17 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: "الأحساء 44 درجة تليها مكة المكرّمة والخرج 43 مئوية، وكل من حفر الباطن والصمان 42 مئوية، والرياض ووادي الدواسر وشرورة والدهناء 41 درجة".
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ17 مئوية، تليها الباحة والقريات 19 درجة، وطريف 20 درجة.
وسجلت الطائف والقنفذة وينبع وبيشة والوجه أعلى رطوبة بنسبتَي 90% و80%