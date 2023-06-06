"درجات الحرارة بالمملكة".. الأحساء الأعلى وأبها الأدنى وهنا الرطوبة 90%

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 17 مئوية.