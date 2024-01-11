مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش نتائج مؤشرات الأداء لعدد من القطاعات الرئيسة

وأشار إلى استمرار المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة، ومواصلة تحقيقها لأهداف (رؤية 2030)؛ الظاهر في ارتفاع مستوى الاستثمارات الخارجية للمملكة وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة 7.99 مليار ريال سعودي (2.13 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع بنسبة 29.13 في المائة عن الربع الثاني، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.