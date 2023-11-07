أرباح "السعودي الألماني الصحية" تقفز 380 في المئة لتصل إلى 53.3 مليون ريال سعودي

أعلنت "السعودي الألماني الصحية"، إحدى المجموعات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نموًّا استثنائيًّا في أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2023؛ إذ ارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 379.7 في المئة؛ لتصل إلى 53.3 مليون ريال سعودي مقارنة بـ11.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.