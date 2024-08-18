"هيئة الابتكار" تطلق البرنامج التدريبي المتقدم على تقنيات تصميم الرقائق الإلكترونية الرقمية

وأوضحت الهيئة أن التسجيل في البرنامج متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصي الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسب أو ما يعادلها، ويمتد إلى ثمانية أشهر من 29 سبتمبر حتى 29 مايو؛ مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو مطلع شهر سبتمبر المقبل؛ داعية الراغبين في التسجيل بالبرنامج، إلى زيارة الموقع الإلكتروني: (https://contact.rdia.gov.sa/survey?sId=wC6jlrmDxls=).