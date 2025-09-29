طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية في المدينة المنورة

ويُعد الطريق شريانًا حيويًا للمدينة المنورة، إذ يلتقي عددًا من الطرق الرئيسة مثل: طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول)، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني)، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث)، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.