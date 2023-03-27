أمانة الطائف تضبط 340 مخالفة لاشتراطات كود البناء السعودي

وجاءت تفاصيلها كالتالي؛ منها 165 مخالفة خطيرة، و619 مخالفة غير خطيرة، وانخفضت المخالفات المضبوطة في الربع الأول من العام الجاري 2023م إلى 430 مخالفة، منها 69 مخالفة خطيرة، و361 مخالفة غير خطيرة، وبلغ معدل الزيارات اليومية على المنشآت 5 زيارات، وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية خلال الفترتين 576 زيارة بمتابعة وكيل الأمين للتنمية والتعمير.