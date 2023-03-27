أمانة الطائف تضبط 340 مخالفة لاشتراطات كود البناء السعودي

تواصلت الزيارات التفتيشية لإدارة كود البناء السعودي بأمانة الطائف على المنشآت والمباني بأنحاء المحافظة، حيث جرى ضبط 784 مخالفة خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2022م.
وجاءت تفاصيلها كالتالي؛ منها 165 مخالفة خطيرة، و619 مخالفة غير خطيرة، وانخفضت المخالفات المضبوطة في الربع الأول من العام الجاري 2023م إلى 430 مخالفة، منها 69 مخالفة خطيرة، و361 مخالفة غير خطيرة، وبلغ معدل الزيارات اليومية على المنشآت 5 زيارات، وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية خلال الفترتين 576 زيارة بمتابعة وكيل الأمين للتنمية والتعمير.
ويعد الالتزام بتطبيق اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي بالمنشآت شرطًا أساسيًا عند البناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة، والتي تهدف لضبط أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، والتركيز على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وتحسين كفاءة واستدامة المباني، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتنظيم العلاقة المهنية بين الممارسين في قطاع البناء والتشييد.
وجاءت هذه الجولات بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي؛ لضبط العلاقة الفنية والتقنية في قطاع الإنشاء والتعمير، والذي يسهم في زيادة جودة الحياة والمسكن، واستدامة المبنى، وتحقيق الأمان الإنشائي بإذن الله.
ويأتي استخراج رخص البناء من خلال منصة "بلدي"، تسهيلًا للإجراءات، وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني، وأكدت الأمانة التطور النوعي في قطاع البناء والتشييد وتطوير القطاع العقاري وفق رؤية 2030.
يُذكر أن أهمية كود البناء السعودي تبرز في اتباع أحدث الطرق والتقنيات في تطبيقه للوصول إلى مدن متطورة، وبيئة صحية تخدم سكانها، وذلك لأهمية نطاق المدن، والتي باتت المحرك الرئيس لعملية التقدم والازدهار الاقتصادي والثقافي.
وعملت الأمانة من خلال إدارة رخص البناء على تطبيق الكود، والتي تتضمّن المتطلبات والاشتراطات ومراحل الإعداد لخطط العمل، كما نفّذت برامج توعوية ودورات تدريبية للمكاتب الهندسية والمستفيدين ومنسوبي الأمانة المختصين حول كود البناء السعودي، ونسقت مع المكاتب الهندسية لإزالة أي معوقات محتملة.