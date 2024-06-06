"الربيعة": وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم بيسر وسلاسة حتى الآن

استضاف المؤتمرُ الصحافي الحكومي وزيرَ الحج والعمرة "د. توفيق الربيعة"، الذي كشف عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم بيسر وسلاسة، حتى الآن.
وقال "الربيعة": أشدّد على ضرورة التزام الحجاج بالأنظمة والتعليمات، والتعاون مع الجهات كافة؛ لنتمكّن من خدمتهم على أكمل وجه.
وأضاف: في سابقة تاريخية تمّ إصدار أول تأشيرة عمرة في الـ7 من شهر رمضان الماضي، وبلغت حتى الأول من شهر ذي القعدة أكثر من مليون تأشيرة.
وأردف وزير الحج: مبادرة طريق مكة سهلت على الحجاج حجهم من خلال نقل أمتعتهم إلى مقارّ سكنهم، ونتوقّع أن يتجاوز عدد المستفيدين منها 250 ألف حاج.
وتابع: أطلقنا حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم.
وأشار "الربيعة" إلى أن أكثر من 10 آلاف متطوّع ومتطوعة يشاركون في منظومة الحج والعمرة.
ولفت إلى أنّ 126 دولة حول العالم تستطيع التقديم الإلكتروني للحج دون وسيط أو مكاتب سياحية لمنع الاحتيال على الحجاج.
وكشف وزير الحج عن الانتهاء من أعمال تجهيز جسر الجمرات، مدعوم بمظلات علوية مع تلطيف الهواء بالرذاذ البارد لخفض درجات الحرارة.
وأشار إلى أنّ تطبيق "نسك" يقدّم أكثر من 120 خدمة لضيوف الرحمن.