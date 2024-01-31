رئيس "الشورى" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان البنغلاديشي

وأكدت رئيسة البرلمان أهمية دعم وتعزيز العلاقات التي تربط جمهورية بنغلاديش الشعبية والمملكة العربية السعودية، ودعم التعاون القائم والمشترك في مختلف المجالات، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مقدمةً شكرها للمملكة على جهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين.